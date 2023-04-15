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От пользователя @PaniDoraTi

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Санкт-Петербург → Другое Конечно пойдём

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Покататься по ночному городу под музыку)

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

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