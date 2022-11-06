прогуляться, перекусить

От пользователя @Lilimiller25

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Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться, а дальше видно будет)

Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

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