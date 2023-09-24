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Санкт-Петербург — Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

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прогуляться, перекусить

Вообще я за любой движ, лёгкая на подъём, общительная и хотела бы подружиться с такими же ребятами)

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