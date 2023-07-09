Санкт-Петербург
Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

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От пользователя @PetrAtl

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