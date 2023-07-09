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От пользователя @PetrAtl

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Санкт-Петербург → Другое Есть ли дружба между М и Ж?)

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Я хочу завести новые знакомства

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

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