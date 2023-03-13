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От пользователя @Alexey00

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Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое хотелось бы найти компанию на лето

Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

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Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

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