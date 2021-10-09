прогуляться, перекусить

От пользователя @Azamatovna

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по ЦПКиО после работы

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Ищу творческих людей для дружбы и общения)

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!