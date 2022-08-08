(если не будет дождя)

От пользователя @Tatyana34

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Санкт-Петербург → Другое Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое хотелось бы найти компанию на лето

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

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