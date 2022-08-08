Санкт-Петербург
Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу
прогуляться, перекусить
(если не будет дождя)
От пользователя @Tatyana34
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