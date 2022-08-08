Санкт-Петербург
Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

фото пользователя Tatyana34
прогуляться, перекусить

(если не будет дождя)

От пользователя @Tatyana34

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

маленькое фото пользователя vladialav
Санкт-Петербург → Другое

хотелось бы найти компанию на лето

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

маленькое фото пользователя justtoma
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по разным местам

маленькое фото пользователя 3OOW
Санкт-Петербург → Другое

БДСМ вечеринка 18+

маленькое фото пользователя Olyaska
Санкт-Петербург → Другое

Найти подругу для общения и прогулок в Питере

маленькое фото пользователя Tien
Санкт-Петербург → Другое

Anyaseyo! 🐙

маленькое фото пользователя Erik
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться вечерком, кофе попить,

маленькое фото пользователя Angielika
Санкт-Петербург → Другое

Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!