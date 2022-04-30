прогуляться, перекусить

От пользователя @Anastasia_Sokol

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Санкт-Петербург → Другое Поиск общения после переезда:)

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое Хочу познакомится с новыми людьми

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

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