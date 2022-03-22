путешествия

От пользователя @Hdstu

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Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по весеннему Петербургу

Санкт-Петербург → Другое прогуляться по паркам послезавтра

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