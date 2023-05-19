Санкт-Петербург
Хочу создать компанию

фото пользователя ksushaaprel
прогуляться, перекусить

Я тут подумала как образовываются вообще компании:
А что если нам создать свою с нуля, ходить куда нибудь вместе, в кальянную в клуб, в другие разные заведния, фотографировать друг друга, может кто то обретет друзей по личным интересам))
О себе: Пол года назад перебралась в спб, увлекаюсь айти, немного рисую, занималась стримингом лет 7, играю в доту в свободное время, люблю гулять по городу и пить кофе, кто кофеман сразу лайк от меня), увлекалась психологией отношений, могу поддержать любую тему, и вообще с хорошо знакомыми людьми за любой кипишь.
Вообщем кто тоже как и я хочет обзовестись друзьями и хорошей компанией, пишите)

От пользователя @ksushaaprel

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