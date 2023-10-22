Санкт-Петербург — Хочу создать компанию от AnastasiaPro, 22.10.23
Ходить вместе куда-нибудь : бары, рестораны, театры, концерты, выставки, развивающие мероприятия, поездки, играть вместе в настольные игры. В общем, создать свой круг общения по интересам)
О себе: Работаю в сфере недвижимости уже более 5 лет, общительная, готова поддержать практически любую тему.
Пишите, не стесняйтесь, если хотите обзавестись хорошим другом и компанией)
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