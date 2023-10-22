Ходить вместе куда-нибудь : бары, рестораны, театры, концерты, выставки, развивающие мероприятия, поездки, играть вместе в настольные игры. В общем, создать свой круг общения по интересам) О себе: Работаю в сфере недвижимости уже более 5 лет, общительная, готова поддержать практически любую тему. Пишите, не стесняйтесь, если хотите обзавестись хорошим другом и компанией)

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищу подружку, которая за любой движ!

Давайте создадим клуб друзей и будем видеться по выходным, пить чай, общаться...

Предлагаю сходить прогуляться по парку и выпить кофе 🫶🏻

Покататься на велосипеде , сходить в кино, или погулять с детьми .

Покататься на великах, просто погулять

Гоу на Симфонический оркестр по Атаке Титанов

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!