Санкт-Петербург
Хочу сходить в бар/клуб
прогуляться, перекусить
Понятия не имею куда идти, первый раз в Питере, может посоветуешь? Я нахожусь на улице Марата
От пользователя @ValeriaBelyak
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