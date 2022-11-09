Санкт-Петербург
Хочу сходить в бар/клуб

фото пользователя ValeriaBelyak
прогуляться, перекусить

Понятия не имею куда идти, первый раз в Питере, может посоветуешь? Я нахожусь на улице Марата

От пользователя @ValeriaBelyak

1 участник
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