Понятия не имею куда идти, первый раз в Питере, может посоветуешь? Я нахожусь на улице Марата

От пользователя @ValeriaBelyak

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