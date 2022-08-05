сходить на мероприятие

От пользователя @vivi

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Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое Людей в беседу

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

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