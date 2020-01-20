Санкт-Петербург
Хочу сходить на концерт

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прогуляться, перекусить

Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром. 20:00
Кто желает составить компанию?)

От пользователя @Natali_kr

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