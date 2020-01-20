Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром. 20:00 Кто желает составить компанию?)

От пользователя @Natali_kr

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Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

Санкт-Петербург → Другое Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино/кафе/клуб)

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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