Санкт-Петербург
Хочу сходить на концерт
прогуляться, перекусить
Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром. 20:00
Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром. 20:00
Кто желает составить компанию?)
От пользователя @Natali_kr
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