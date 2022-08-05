Санкт-Петербург
Хочу провести эти выходные в хорошей компании
прогуляться, перекусить
Каток, бар, клуб, кафе, просто прогулки. Я не привередливая!!
От пользователя @Zhenyaaaa
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