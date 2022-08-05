Каток, бар, клуб, кафе, просто прогулки. Я не привередливая!!

От пользователя @Zhenyaaaa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Подружиться и провести вместе время😃

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!