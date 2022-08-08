прогуляться, перекусить

От пользователя @Ka19

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Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

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