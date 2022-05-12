Санкт-Петербург
Хочу прогуляться по центру Питера

фото пользователя Orino
прогуляться, перекусить

От пользователя @Orino

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Temir
Санкт-Петербург → Другое

Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

маленькое фото пользователя Tururu
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить, а там посмотрим))

маленькое фото пользователя alex777
Санкт-Петербург → Другое

провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

маленькое фото пользователя Nadi.chka
Санкт-Петербург → Другое

Поговорим, пообщаемся, обсудим всякое?:)

маленькое фото пользователя klasnuchiy
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

маленькое фото пользователя Polina1
Санкт-Петербург → Другое

Просто хорошо погулять и повеселиться)

маленькое фото пользователя Ka19
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

маленькое фото пользователя perestroikin
Санкт-Петербург → Другое

Проваляться весь f. день.

маленькое фото пользователя Alina3345
Санкт-Петербург → Другое

Подружку для прогулок ))))

маленькое фото пользователя Anastasia2075
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸

маленькое фото пользователя VladislavZh
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на катере в Питере

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!