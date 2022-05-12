прогуляться, перекусить

От пользователя @Orino

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Подружку для прогулок ))))

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Поговорить, а там посмотрим))

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

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