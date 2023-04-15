Санкт-Петербург
Хочу познакомится с новыми людьми

фото пользователя Sdkey
прогуляться, перекусить

Я человек очень социофобный. Хочу познакомится с разными людьми, чтобы сходить в какие нибудь кафе, бары, на природу

От пользователя @Sdkey

1 участник
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