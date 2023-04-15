Санкт-Петербург
Хочу познакомится с новыми людьми
прогуляться, перекусить
Я человек очень социофобный. Хочу познакомится с разными людьми, чтобы сходить в какие нибудь кафе, бары, на природу
От пользователя @Sdkey
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