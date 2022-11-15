пообщаться

От пользователя @BORING

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Просто погулять

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

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