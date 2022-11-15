Санкт-Петербург
Хочу познакомиться и общаться как друзья

пообщаться

От пользователя @BORING

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I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

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Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

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