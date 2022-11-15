Санкт-Петербург
Хочу познакомиться и общаться как друзья
пообщаться
От пользователя @BORING
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Санкт-Петербург → Другое
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I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
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Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)
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Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
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