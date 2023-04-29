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Санкт-Петербург
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

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Очень общительная и весела
Можем обсудить все что угодно

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27 участников
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маленькое фото пользователя Tyki

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Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Generator

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Откликнулось 12 участников

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