пообщаться

От пользователя @ManyaVi

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Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

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