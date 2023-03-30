другое

От пользователя @Lilimiller25

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Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

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