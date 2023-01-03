Санкт-Петербург
Хочу поиграть в бильярд.
другое
Не играл года четыре, хочу вспомнить)
От пользователя @Skazi
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)
Санкт-Петербург → Другое
Насладиться выходными
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))
Санкт-Петербург → Другое
В Выборг на выходные
Санкт-Петербург → Другое
Излить душу
Санкт-Петербург → Другое
Людей в беседу
Санкт-Петербург → Другое
Так же за прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?
Санкт-Петербург → Другое
Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Anyaseyo! 🐙
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!