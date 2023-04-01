прогуляться, перекусить

От пользователя @Tima2

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Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Кто-то едет на Фэнтези Фест с 28 по 30 июля?

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

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