Санкт-Петербург
Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸

фото пользователя Hellenskin
пообщаться

От пользователя @Hellenskin

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Ptiza
Санкт-Петербург → Другое

Можно и в баре посидеть

маленькое фото пользователя elTigro86
Санкт-Петербург → Другое

Просто велопрогулка

маленькое фото пользователя Ilyakruger
Санкт-Петербург → Другое

Поиск общения после переезда:)

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться / Выпить

маленькое фото пользователя teanaoko
Санкт-Петербург → Другое

просто хочется поговорить и уже после встретимся

маленькое фото пользователя Laina
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в Русский музей

маленькое фото пользователя simple
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Vale8
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

маленькое фото пользователя Serdar
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться да развеяться.

маленькое фото пользователя mirlka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🙃

маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!