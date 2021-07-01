пообщаться

От пользователя @Hellenskin

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Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Санкт-Петербург → Другое Поиск общения после переезда:)

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Можно и в баре посидеть

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