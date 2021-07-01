Санкт-Петербург
Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸
пообщаться
От пользователя @Hellenskin
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Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Можно и в баре посидеть
Санкт-Петербург → Другое
Просто велопрогулка
Санкт-Петербург → Другое
Поиск общения после переезда:)
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться / Выпить
Санкт-Петербург → Другое
просто хочется поговорить и уже после встретимся
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в Русский музей
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться да развеяться.
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🙃
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
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