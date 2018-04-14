прогуляться, перекусить

От пользователя @Makar_55

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Санкт-Петербург → Другое Поснимать фото и видео контент 😁

Санкт-Петербург → Другое Самопознание через окружающий мир

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

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