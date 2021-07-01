пообщаться

От пользователя @alinkaa

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Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое Поиск общения после переезда:)

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

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