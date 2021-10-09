Санкт-Петербург
Хочу найти подругу 🥹❤️

фото пользователя Kovalisssa
прогуляться, перекусить

Inst: Kovalisssa
Переехала не давно в спб с Владивостока, очень хочу найти себе подругу. Я открытая и очень эмоциональная.

От пользователя @Kovalisssa

9 участников
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