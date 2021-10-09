Inst: Kovalisssa Переехала не давно в спб с Владивостока, очень хочу найти себе подругу. Я открытая и очень эмоциональная.

От пользователя @Kovalisssa

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Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

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Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

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