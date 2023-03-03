В переписке спрошу всё интересы и взгляды

От пользователя @Kira97

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Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое Кто сегодня курить кальян?

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

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