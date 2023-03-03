Санкт-Петербург
Хочу найти лп которая будет раздельять интересы
путешествия
В переписке спрошу всё интересы и взгляды
От пользователя @Kira97
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Побродить по городу,перекусить.
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Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)
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Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠
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Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸
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Покататься на машине вечером ночной Питер
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