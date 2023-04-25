Санкт-Петербург
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
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От пользователя @Synth_Iris
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Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
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