сходить на мероприятие

От пользователя @mdstasy

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Санкт-Петербург → Другое Гоу в Питерскую беседу :)

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с кем-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Поужинать в кафе)

Санкт-Петербург → Другое Прогулка пешком или на велосипеде

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