Санкт-Петербург
Хочу культурно провести время в приятной компании(выпить)

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прогуляться, перекусить

Три человека, больных паркенсоном, собрались вместе утрясти вопросики

От пользователя @Godsgift

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