Санкт-Петербург
Хочу классно провести время
прогуляться, перекусить
Хочу прогуляться, попить кофе или просто сходить в кино)
От пользователя @Liza2505
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