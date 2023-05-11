прогуляться, перекусить

От пользователя @vivi

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Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

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