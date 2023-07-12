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От пользователя @Ekaterina_Kot

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Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

Санкт-Петербург → Другое я хочу общения

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

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