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От пользователя @Lacrimarum_fons

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

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