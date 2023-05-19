прогуляться, перекусить

От пользователя @Natali_kr

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Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое погулять или сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

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