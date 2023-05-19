Санкт-Петербург
Гулять в выходные

фото пользователя Natali_kr
прогуляться, перекусить

От пользователя @Natali_kr

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Viktoriia123
Санкт-Петербург → Другое

В кино,на концерт

маленькое фото пользователя Ka19
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

маленькое фото пользователя Vbghtu
Санкт-Петербург → Другое

Вечером выпить, поболтать в баре

маленькое фото пользователя Alenkadan
Санкт-Петербург → Другое

Провести весело вечер пятницы, покурить кальян

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Го вместе отдыхать?)

маленькое фото пользователя binazi
Санкт-Петербург → Другое

погулять или сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Malinoviy_Korol
Санкт-Петербург → Другое

Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

маленькое фото пользователя Mira_a
Санкт-Петербург → Другое

Помнишь школьные анкеты?

маленькое фото пользователя TBlayer
Санкт-Петербург → Другое

Классно провести время

маленькое фото пользователя Squx
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)

маленькое фото пользователя qnhell
Санкт-Петербург → Другое

feelin lonely (＞﹏＜) need frens

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!