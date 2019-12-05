Санкт-Петербург
Гулять в Питере!
собрать компанию
Нахожусь в СПб туристом по субботу 27 августа, буду рад любой компании погулять, узнать новое, посмотреть город. Вместе веселее)
От пользователя @Nikolay
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…
Санкт-Петербург → Другое
Идем на фестиваль 👺
Санкт-Петербург → Другое
Что такое зрелость?
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в клуб или бар у невского недалеко
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с кем-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
Санкт-Петербург → Другое
Давай просто сходим куда-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
Санкт-Петербург → Другое
Ищу людей от 18 до 24
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!