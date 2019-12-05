Нахожусь в СПб туристом по субботу 27 августа, буду рад любой компании погулять, узнать новое, посмотреть город. Вместе веселее)

От пользователя @Nikolay

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