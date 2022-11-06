От пользователя @Dqb3

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Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

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