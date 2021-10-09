прогуляться, перекусить

От пользователя @14.09.20kateSn

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Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

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