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От пользователя @Domitro

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Санкт-Петербург → Другое Прогулка по гроду

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

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