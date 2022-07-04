Санкт-Петербург
Гулять по Питеру!

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прогуляться, перекусить

Выходные в СПб! В планах посмотреть окрестности , форты и пр.

От пользователя @Domitro

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