Санкт-Петербург
Гулять по Питеру!
прогуляться, перекусить
Выходные в СПб! В планах посмотреть окрестности , форты и пр.
От пользователя @Domitro
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