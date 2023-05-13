Санкт-Петербург
Гулять по городу
прогуляться, перекусить
Так уж получилось, незапланированная поездка в Питер). Буду рада погулять и пообщаться.
От пользователя @Anastacia
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