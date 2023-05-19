я переехала в Питер пол года назад, но знакомиться подходить не осмеливалась, очень хочу подружиться и гулять каждый свободный день, буду рада увидеть город во всей красе

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

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