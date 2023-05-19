Санкт-Петербург
Гулять , общаться
я переехала в Питер пол года назад, но знакомиться подходить не осмеливалась, очень хочу подружиться и гулять каждый свободный день, буду рада увидеть город во всей красе
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Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Ищу подругу
Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)
Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги
Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.
Я просто общаюсь.
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Сходить в бар
Провести время
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
Прогуляться и выпить кофе.
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