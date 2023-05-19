Санкт-Петербург
Гулять , общаться

прогуляться, перекусить

я переехала в Питер пол года назад, но знакомиться подходить не осмеливалась, очень хочу подружиться и гулять каждый свободный день, буду рада увидеть город во всей красе

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