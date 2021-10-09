прогуляться, перекусить

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Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала ,хочу погулять

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Какао с ликером и прелести еврейской кухни

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

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