Санкт-Петербург
гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)
сходить на мероприятие
От пользователя @Nata4ka_89
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