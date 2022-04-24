сходить на мероприятие

От пользователя @Nata4ka_89

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Санкт-Петербург → Другое Мне хотелось нойти собеседника

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое А почему бы и да?)

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, пообщаться)

Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

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