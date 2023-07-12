От пользователя @hqdsv

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Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру, попить кофе

Санкт-Петербург → Другое Я хочу завести новые знакомства

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

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