Санкт-Петербург
Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

фото пользователя Manusha
прогуляться, перекусить

От пользователя @Manusha

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