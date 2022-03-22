прогуляться, перекусить

От пользователя @Manusha

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Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое В поисках подружки

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Просто погулять

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