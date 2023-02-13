Санкт-Петербург
Го в легкий гамачный велотуризм :)

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путешествия

Гамачный - не фигура речи) Это отличная замена палатке и гибкость в выборе места. Ищу тем, кому интересна тема, сам в ней недавно. Она из главных мотиваций собрать народ - безопасность в группе. Если кто посоветует бесплатные кемпинги - буду благодарен:)

От пользователя @WhiteHorse

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