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От пользователя @megetchanin

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Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

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