прогуляться, перекусить

От пользователя @Mekha03

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Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Какао с ликером и прелести еврейской кухни

Санкт-Петербург → Другое Хочу познакомится с новыми людьми

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

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